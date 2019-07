Catania: 6 gol e riposo

Sei gol nel primo test in famiglia stagionale e poi mezza giornata di agognato riposo dopo dieci giorni di ritiro.

A Torre del Grifo, il tecnico Camplone ha diviso gli uomini a disposizione in due squadre, bianchi e rossi, affrontatesi in due tempi da 35′ per un totale di 70 minuti di gioco.

I rossi sono andati in vantaggio sul 3-0 con Manneh e doppietta di Di Piazza prima di subire la rimonta dei bianchi nella ripresa con i gol di Pecorino e Distefano (2, uno su rigore).

Alla partitella non hanno preso parte Barisic, che svolge un programma differenziato, e i nuovi arrivati Mazzarani e Dall’Oglio, chiamati a completare un lavoro individualizzato in vista dei primi allenamenti in gruppo previsti per domani.

Nel pomeriggio Camplone ha concesso la prima mezza giornata di riposo dall’inizio della preparazione estiva. Alle 20 tutti di nuovo in ritiro.