Trapani, preso Jakimosvski

TRAPANI – Il Trapani Calcio ha ingaggiato con contratto annuale il macedone Nikola Jakimosvski, 29 anni, proveniente dal Larissa (Serie A greca). Ha iniziato la sua carriera in Italia, nel Varese, in Serie B, nella seconda parte della stagione 2014/2015, passando l’anno successivo al Como e, quindi, al Bari. Dal 2016 al 2018 ha giocato nel Benevento; a gennaio 2018 si è trasferito al Vicenza in Serie C e nella stagione successiva al Bisceglie, prima di andare in Grecia nel gennaio 2019.

“Sono qui da appena due giorni, ma ho visto che è davvero un bel gruppo. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e i miei nuovi compagni che mi hanno accolto benissimo. Sono un terzino sinistro con doti offensive e posso fare tutta la fascia”.