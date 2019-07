Trapani: 4 arrivi, 3 conferme

Quattro arrivi in casa Trapani, anche se tre sono in realtà vecchie conoscenze. Per il portiere Andrea Dini e l’attaccante Francesco Golfo, tra i protagonisti della promozione dalla C alla B, si tratta del rinnovo del prestito dal Parma per un altro anno.

Stefano Scognamillo, anche lui al Trapani l’anno scorso e proveniente dal Parma, è stato invece acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale. E’ un volto nuovo a tutti gli effetti, invece, quello del terzino Cristian Cauz, anche lui in arrivo in prestito dal Parma.