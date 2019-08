PALERMO – È cominciato alle 9 lo sgombero forzato degli uffici dello stadio. La polizia municipale si è presentata allo stadio Barbera per dare esecutività allo sgombero dei locali per la riassegnazione degli uffici alla nuova proprietà notificato lo scorso 29 luglio. Quattro pattuglie più due auto civetta e un furgone sono entrati sul piazzale dello stadio. I dipendenti sono in sede.