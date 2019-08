Catanzaro-Catania di lunedì

FIRENZE – La Lega Pro ha reso note le gare del girone di andata della Serie C 2019-2020 che verranno giocate in posticipo il lunedì alle 20.45 con diretta televisiva su RaiSport. Di seguito l’elenco completo.

26 agosto – girone A 1a Giornata Novara – Juventus Under 23

2 settembre – girone B 2a Giornata Cesena – Vis Pesaro

9 settembre – girone B 3a Giornata Modena – Padova

16 settembre – girone C 4a Giornata Bari – Reggina

23 settembre – girone A 5a Giornata Giana Erminio – Carrarese

30 settembre – girone A 7a Giornata Juventus Under 23 – Monza,

7 ottobre – girone B 8a Giornata LaneRossi Vicenza – Cesena

14 ottobre – girone A 9a Giornata Pontedera – Pistoiese

21 ottobre – girone B 10a giornata Modena – Fermana

28 ottobre – girone B 12a giornata Imolese – Carpi

4 novembre 2019 – girone B 13a Giornata Feralpisalò – Triestina

11 novembre 2019 – girone C 14a Giornata Avellino – Potenza

18 novembre – girone C 15a Giornata Catanzaro – Catania

25 novembre – girone A 16a giornata Arezzo – Novara

2 dicembre 2019 – girone B 17a Giornata Rimini – Ravenna

9 dicembre 2019 – girone B 18a Giornata Sambenedettese – Gubbio

16 dicembre – girone B 19a Giornata Reggio Audace – Padova