Lescano torna a Lentini

Un ritorno in casa Sicula Leonzio. La società lentinese ha rilevato dal Parma a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante argentino Facundo Lescano.

Nato a Mercedes, 22 anni, il centravanti sudamericano è cresciuto tra i settori giovanili di Genoa e Torino.

Dopo il debutto in Serie A con i granata nella stagione 2014-2015, Lescano è passato al Melfi, in C, e ha successivamente giocato con Monopoli, Igea Virtus (Serie D), Robur Siena, Sportclub Telstar (Serie B olandese) e Potenza (17 presenze e 4 reti lo scorso anno).

Per l’argentino si tratta di un ritorno in bianconero, colori che ha vestito nella seconda metà della stagione 2017-18 disputando 18 gare e segnando 3 gol.

Lescano, già a disposizione del tecnico Vito Grieco nel ritiro di Zafferana Etnea, ha firmato un contratto biennale.