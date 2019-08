Il Catania si sdoppia

Catania diviso in due. Il gruppo della prima squadra si è allenato a Torre del Grifo con il tecnico Camplone per preparare il doppio impegno in amichevole contro il Cagliari (venerdì alle 20.30 al Massimino) e in Coppa Italia a Venezia (domenica alle 19).

I più giovani, con qualche puntello tra convalescenti ed elementi in uscita, guidati dall’allenatore in seconda Maurizio Tacchi, sono invece andati in campo a Milazzo per partecipare alla quinta edizione del memorial Marco Salmeri.

Al torneo mamertino, gli etnei si sono presentati in 17, inclusi tre ragazzi della Berretti e due portieri, Martinez e Peraggini, al momento liberi da contratto ma aggregati alla prima squadra.

Nel primo impegno del triangolare, il Catania ha chiuso sull’1-1 i 45′ con l’Ssd Milazzo (Eccellenza) andando a segno con Distefano su assist di Rossetti e venendo raggiunto in extremis da Di Stefano, quasi omonimo del marcatore rossazzurro, prima di spuntarla per 9-8 ai rigori con la trasformazione decisiva di Noce.

Nella seconda uscita contro l’Asd Milazzo (Promozione), i ragazzi guidati da Tacchi hanno vinto per 2-0 con un penalty di Rossetti e un bel destro dal limite di Castiglia aggiudicandosi così anche il memorial Salmeri. Di seguito i tabellini.

Catania-Ssd 1937 Milazzo 9-8 d. r.

Catania (4-3-3): 1 Martinez; 2 Castiglia, 5 Noce, 6 Berti, 3 Liguori; 8 Arena, 4 Rizzo, 10 Angiulli; 7 Barisic (28′ 16 Mujkic), 9 Distefano, 11 Rossetti.

Reti: 29′ Distefano, 47′ Di Stefano (Ssd).

Sequenza rigori: Di Stefano (Ssd) gol, Rizzo gol; Presti (Ssd) gol, Angiulli gol; De Marco (Ssd) gol, Distefano gol; Freni (Ssd) gol, Rossetti gol; Arena (Ssd) gol, Liguori gol; Zumbo (Ssd) gol, Arena gol; Ginagò (Ssd) gol, Mujkic gol; Mannino (Ssd) parato, Noce gol.