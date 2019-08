Serie C al via con l’incognita

ROMA – Per sapere se l’Audace Cerignola potrà o meno giocare in Serie C bisognerà attendere il 9 settembre. Così ha deciso la sezione prima ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha accolto la domanda cautelare monocratica presentata dalla Federcalcio e disposto la sospensione degli effetti del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Secondo il decreto del Tar, firmato dal presidente Riccardo Savoia, solo sospendendo in via cautelare il provvedimento del giudice sportivo che aveva dato ragione all’Audace Cerignola, riconoscendo al club pugliese il diritto di partecipare alla Serie C, si può tutelare “l’interesse prevalente da apprezzare nella presente fase”, ovvero confermare “i calendari della Coppa Italia e dei campionati” per assicurarne “il regolare svolgimento”.

Dunque la Serie C potrà partire nelle date stabilite: se poi, nella trattazione collegiale fissata per il 9 settembre, il Tar dovesse confermare nel merito la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e dare ragione al Cerignola, tutto dovrebbe essere nuovamente stravolto.