Il Catania fa gli straordinari

Sono 20 i convocati dal tecnico del Catania, Andrea Camplone, per la trasferta contro il Venezia, in programma domenica alle 19 e valida per il secondo turno della Coppa Italia 2019/20.

Prima chiamata stagionale per una gara ufficiale per Furlan, Pinto, Dall’Oglio, Mazzarani, Welbeck, Catania e Di Molfetta, prima convocazione in un match professionistico per il portiere dell’Under 17 Salvatore Della Valle, classe 2003.

I rossazzurri hanno raggiunto il ritiro veneto in serata. A sole 48 ore dall’amichevole col Cagliari, Camplone ruoterà diversi elementi nell’undici titolare: Lodi e Di Piazza sono in pole per una maglia dal primo minuto.

Questi la lista completa dei convocati. Portieri: Della Valle, Furlan. Difensori: Biondi, Calapai, Esposito, Marchese, Pinto, Silvestri. Centrocampisti: Bucolo, Dall’Oglio, Llama, Lodi, Mazzarani, Welbeck. Attaccanti: Brodic, Catania, Curiale, Di Molfetta, Di Piazza, Sarno.