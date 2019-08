Palermo, debutto a Marsala

Il Palermo riparte dalla Serie D. La nuova stagione al via il 1° settembre (ore 15) vedrà la formazione rosanero esordire in trasferta nel derby contro il Marsala allo stadio municipale Lombardo Angotta. Il debutto alla Favorita per la squadra di Pergolizzi, invece, è fissato l’8 settembre alle ore 15 contro il neo promosso San Tommaso, società del quartiere omonimo di Avellino.

Il campionato di Serie D comincerà l’1 settembre alle ore 15 con la prima giornata per concludersi il 3 maggio. Il girone d’andata terminerà il 22 dicembre, quello di ritorno scatterà il 5 gennaio. Oltre alla sosta per le festività natalizie, il torneo si fermerà anche il 15 marzo prossimo per gli impegni della rappresentativa di Giannichedda alla Viareggio Cup. Previsti cinque turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre il 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno prepasquale.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 27 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Dal 10 maggio, quando s’inizierà la post season, si passerà alle 16.

Questa la prima giornata del girone I della Serie D: Cittanovese-Biancavilla, Castrovillari-Giugliano, Acireale-Palmese, Fc Messina-Licata, Marina di Ragusa-Nola, Marsala-Palermo, Roccella-Corigliano, San Tommaso-Savoia, Troina-Messina.