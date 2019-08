La Sicula si presenta

Nel cuore di Lentini, all’interno della sala consiliare del Comune, la Sicula Leonzio si è presentata ufficialmente alla città in vista del prossimo campionato di Serie C. Svelate anche le tre maglie di gara per la stagione che sta per cominciare: la prima maglia bianconera, la seconda nera, la terza gialla.

L’assessore allo Sport Dario Saggio e una delegazione della giunta comunale ha ricevuto la Sicula Leonzio, capeggiata dal presidente Giuseppe Leonardi. Presenti il presidente onorario Giuseppe Spada, il vicepresidente Gaetano Saitta, il direttore generale Giuseppe Bonanno, il direttore sportivo Davide Mignemi, il segretario generale Alessandro Raffa e il team manager Antonio Varsallona, lo staff guidato da Vito Grieco e la squadra.

“Rappresentiamo una città – ha detto il presidente Leonardi – e siamo tra le tre forze professionistiche del calcio siciliano, insieme a Trapani e Catania. I progetti sono tanti, non è facile fare calcio oggi: l’importante è avere programmi seri e duraturi. La forza di una società è soprattutto nei risultati sul piano finanziario. Ogni anno mettiamo un tassello anche all’interno dell’impianto sportivo. Quando le squadre che vengono a trovarci e gli organi competenti ci fanno i complimenti è una vittoria per questa società e per questa città”.