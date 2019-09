Catania, fuori in tre

Rosario Bucolo, Giovanni Marchese e il capitano Marco Biagianti out per motivi disciplinari. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Catania con una nota divulgata un paio d’ore dopo la vittoria nella partita con la Viterbese, in occasione della quale i primi due, pur integri fisicamente, non sono stati convocati.

La decisione, confermata dal tecnico Andrea Camplone nel dopo gara, riguarda pure Biagianti, comunque indisponibile a causa della pubalgia.

Tramite comunicato, l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco ha confermato: “Le mancate convocazioni odierne dei calciatori Rosario Bucolo, Giovanni Marchese e Marco Biagianti, ancorché infortunato, sono dettate da gravi motivi disciplinari, prontamente evidenziati e sottoposti all’attenzione degli organi federali competenti”.