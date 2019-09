Si ferma anche Distefano

Sale a nove il numero degli indisponibili nelle file del Catania in vista della trasferta di Monopoli.

Già privo di Biagianti, Bucolo e Marchese, fuori per motivi disciplinari, e degli infortunati Barisic, Catania, Rossetti, Saporetti e Sarno, il tecnico Camplone dovrà fare a meno anche di Gianmarco Distefano.

Il giovane esterno d’attacco, che domenica contro la Viterbese aveva fatto il suo esordio in prima squadra subentrando a Llama a un quarto d’ora dalla fine, ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà disponibile per la trasferta in Puglia.