Trapani, ecco il primo punto

TRAPANI – Reti bianche tra Trapani e Cremonese con la squadra ospite che porta a casa un punto dopo una gara che, però, è stata tutta appanaggio dei siciliani. Poche le incursioni offensive per la squadra di Rastelli a differenza dei granata che hanno avuto un buon possesso palla ma non hanno mai trovato il tocco finale: manca il gol.

Si muove la classifica per la squadra siciliana che si schioda dallo zero in classifica. Da valutare le condizioni del portiere Michael Agazzi che e’ uscito nella prima parte della partita per un infortunio alla coscia sinistra anche se Ravaglia ha risposto molto bene: è stato il migliore in campo.

TRAPANI-CREMONESE 0-0

Trapani (4-3-3): Carnesecchi 6; Del Prete 6.5, Scognamillo 6, Pagliarulo 6, Jakimovski 6 (36′ st Cauz sv); Moscati 6, Taugourdeau 6, Luperini 6 (20′ Aloi 6); Nzola 6, Pettinari 5, Tulli 6 (1′ st Golfo 5.5).

In panchina: Dini, Stancampiano, Da Silva, Minelli, Candela, Scaglia, Fornasier, Colpani, Canino.

Allenatore: Mularoni 6.

Cremonese (3-5-2): Agazzi 6 (18′ pt Ravaglia 7); Bianchetti 6, Claiton 6 (18′ st Valzania 6), Caracciolo 6; Mogos Vasile 6, Arini 6, Castagnetti 6, Deli 6, Migliore 6; Ciofani 5.5 (29′ Ceravolo 6), Palombi 5.5.

In panchina: Volpe, Soddimo, Ravanelli, Zortea, Cella, Dogo, Renzetti.

Allenatore: Rastelli 6.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Note: giornata serena, vento assente, campo sintetico. Spettatori paganti 1.360, incasso di 10.702,80 euro, abbonati 2.644, quota di 24.841,95 euro. Espulso Firicano (staff tecnico Trapani). Ammoniti Caracciolo, Castagnetti, Ciofani. Angoli 9-2 per il Trapani. Recupero: 3′; 4′.