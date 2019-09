Sicula, ecco la prima vittoria

Tre punti per respirare. La Sicula conquista la prima vittoria della stagione battendo 2-1 il Bisceglie con un gol per tempo e qualche sofferenza nel finale.

Al 12′ i lentinesi potrebbero già passare con Parisi, ma la palla è fuori di poco. Tre minuti più tardi è ancora più grande l’occasione per i pugliesi: solo davanti al portiere, Gatto spara alto.

La gara si sblocca al 34′: Grillo approfitta dell’assist di Sicurella e batte il portiere. Lo stesso Grillo a inizio ripresa propizia il raddoppio, permettendo all’argentino Lescano di insaccare.

Sembra tutto sotto controllo, per gli uomini di Grieco (fuori per squalifica), ma Abonckelet accorcia di testa intorno alla mezz’ora e costringe la Leonzio a restare in ansia fino ai tre fischi finali.

SICULA LEONZIO-BISCEGLIE 2-1 (1-0)

SICULA LEONZIO (3-4-1-2): Nordi 7; Sosa 6.5, Petta 6.5, Ferrini 6.5 (27′ st Tafa 6); Parisi 6.5, Cozza 6.5 (40′ st De Rossi), Palermo 6.5, Bariti 6.5 (16′ st Sabatino 6); Sicurella 6.5; Grillo 7 (16′ st Maimone 6), Scardina 6 (1′ st Lescano 7). In panchina: Polverino, Esposito, Megelaitis, Sidibe, Sinani, Vitale. Allenatore: Salvalaggio 6.5 (Grieco squalificato).

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei 6; Zigrossi 6, Hristov 6, Piccinni 6; Mastrippolito 5.5 (9′ st Camporeale 6), Abonckelet 6.5 (37′ st Ebagua 6.5), Zibert 6, Refetraniaina 5.5 (23′ st Estol 5.5), Cardamone 6; Longo 5.5 (1′ st Manicone 6), Gatto 5.5 (1′ st Montero 6). In panchina: Borghetto, Diallo, Tarantino, Wilmots, Carrera Sanguinetti, Spedaliere, Turi. Allenatore: Vanoli 6.

ARBITRO: Di Cairano 6.

RETI: 34′ pt Grillo, 4′ st Lescano, 31′ st Abonckelet.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori 479 (di cui 18 ospiti). Ammoniti: Cardamone, Camporeale. Angoli: 7-2 per il Bisceglie. Recupero: 2′, 3′.