Tris prima di Terni

Tre gol nella partitella con la Berretti per preparare la trasferta di Terni. Il Catania ha svolto nel pomeriggio a Torre del Grifo il consueto test infrasettimanale in famiglia, durato 70 minuti e vivacizzato da tre gol realizzati da Rossetti, Di Piazza e Pinto.

Il gruppo rossazzurro partirà per l’Umbria nella tarda mattinata di venerdì dopo la conferenza stampa del tecnico Camplone, anticipata di un giorno proprio per esigenze organizzative. Da valutare le condizioni di diversi elementi, a cominciare dai centrali Silvestri e Saporetti.

Stavolta la squadra etnea potrà beneficiare del sostegno dei suoi tifosi visto che è stata autorizzata la vendita dei biglietti per la trasferta al Liberati senza limitazioni particolari. Sarà dunque possibile acquistare i tagliandi anche senza tessera del tifoso.

Nel giorno della gara, i residenti in Sicilia potranno comprare solo i biglietti per gli altri settori dello stadio, sempre senza tessera di fidelizzazione, mentre il settore ospite sarà chiuso alla vendita. I tagliandi del settore ospiti-curva ovest sono in vendita al prezzo di 13,5 euro sino alle 19 di sabato.