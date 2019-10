Ternana-Catania 3-1

Ternana-Catania formazioni ufficiali.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Salzano; Furlan; Ferrante, Partipilo. In panchina: Marcone, Tozzo, Nesta, Russo, Mucciante, Celli, Defendi, Damian, Marilungo, Niosi, Vantaggiato, Torromino. All. Gallo.

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestre, Mbende, Biondi; Dall’Oglio, Lodi, Welbeck; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. In panchina: Martinez, Della Valle, Noce, Pino, Esposito, Pinto, Rizzo, Llama, Barisic, Curiale, Rossetti, Distefano. All. Camplone.