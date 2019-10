Pulvirenti-tifosi: contatto

Si aprono le porte di Torre del Grifo per circa 150 sostenitori del Catania. Dopo due riunioni pubbliche tenute per altrettanti venerdì sera a piazza Spedini, i tifosi hanno chiesto e ottenuto un incontro con il patron Nino Pulvirenti.

I sostenitori etnei hanno raggiunto nel primo pomeriggio il quartier generale rossazzurro e sono stati fatti accomodare nella tribuna del campo di allenamento sul quale era in corso la sessione di lavoro della squadra di Camplone.

Dopo un breve colloquio con il tecnico alla presenza dei giocatori, inclusi i tre elementi al momento fuori dai giochi per motivi disciplinari, si è tenuto un faccia a faccia dai toni schietti con Pulvirenti durante il quale si è parlato del presente e del futuro del club e della situazione dei suoi conti.

Il patron ha garantito la stabilità economica della società impegnandosi in tal senso anche in ottica futura, ha ribadito la disponibilità a trattare la vendita qualora si presentasse un acquirente e ha sottolineato come per affrontare la stagione in corso siano stati spesi oltre cinque milioni, pur riconoscendo come i risultati non siano stati sin qui all’altezza delle aspettative.

Pulvirenti ha inoltre aperto a una possibile riconciliazione con Biagianti, Bucolo e Marchese e lanciato un appello all’unità dell’ambiente per uscire dalla situazione difficile.