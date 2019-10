Llama si ferma

Tornano Biagianti e Bucolo, si ferma Llama. Nel giorno in cui ritrova in gruppo i due centrocampisti rimasti ai margini nell’ultimo mese per motivi disicplinari, il Catania perde un altro uomo nel reparto mediano.

Cristian Llama si è sottoposto a esame ecografico che ha evidenziato una lesione muscolare di primo grado. L’argentino deve quindi fermarsi, il suo rientro è previsto a metà novembre.

Nella doppia seduta odierna Rizzo è rimasto a riposo precauzionale mentre Dall’Oglio e Mbende, entrambi in fase di recupero, hanno svolto programmi di lavoro individualizzati: i tre rossazzurri, seppur non al top, dovrebbero farcela ad entrare nel gruppo dei convocati per la trasferta con la Vibonese.

Restano fuori da giochi i convalescenti Di Molfetta, Esposito, Saporetti e Sarno.