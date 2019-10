Sicula ancora ko con l’ultima

Due partite con le ultime in classifica, due sconfitte. Aveva una doppia occasione, la Sicula, affrontando in sequenza il Rieti e il Rende adagiati sul fondo della classifica a quota due: è finita che i lentinesi hanno permesso a entrambi di catturare la prima vittoria in campionato.

In Calabria è arrivato un 2-0 firmato dalla doppietta di Scimia, e per Vito Grieco, allenatore della Leonzio, adesso si mette male. La sua panchina è seriamente a rischio.

Eppure la Sicula comincia bene: già dopo 6 minuti Sicurella ha la palla del vantaggio, ma la girata è di poco fuori. Va meglio 5′ più tardi ai calabresi, che al primo attacco bucano Nordi, sorpreso da un destro angolato di Scimia.

Grieco perde subito Bariti per infortunio, al suo posto Scardina. I lentinesi aumentano la pressione e ci provano soprattutto con Lescano, ma a segnare è ancora il Rende: di nuovo Scimia beffa il portiere da lontano.

Anche sotto di due gol la Sicula nella ripresa non dà l’idea di voler mollare, rischiando qualcosa sulle ripartenze calabresi. E’ sempre Lescano di gran lunga il più pericoloso, ma la rete che potrebbe riaprire la partita non arriva e l’inguaiatissima Leonzio adesso deve decidere le sorti del suo allenatore.