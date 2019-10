Ultimo minuto: pareggia il Trapani

TRAPANI – Il coraggio del Trapani fa perdere due punti all’Empoli che pareggia nuovamente.

Eppure i giocatori di Bucchi avevano iniziato benissimo: Empoli subito avanti con Bajarami. I granata raggiungono il pareggio con Moscati che si fa trovare al posto giusto e al momento giusto.

Nel secondo tempo toscani di nuovo in vantaggio al 16′ con Stulac: gol da fuori con una botta da 25 metri.

Allo scadere il colpo di teatro con il clamoroso pareggio del Trapani: punizione per i padroni di casa, palla messa in mezzo per Scaglia, Brignoli si oppone con una prodezza ma la palla sbatte su Veseli ed entra in porta.

TRAPANI-EMPOLI 2-2

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Del Prete 6, Pagliarulo 6.5, Scognamiglio 6, Joao Silva 5.5; Moscati 6, Taugourdeau 6, Colpani 6 (19′ st Golfo 6); Luperini 5.5 (25′ st Scaglia 6); Nzola 6, Pettinari 6. In panchina: Dini, Stancampiano, Aloi, Jakimovski, Minelli, Cauz, Candela, Tulli, Fornasier, Canino. Allenatore: Baldini 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli 6.5; Veseli 5, Romagnoli 6, Maietta 6 (35′ st Nikolaou sv), Balkovec 6; Frattesi 6, Stulac 6.5, Bajrami 6; Dezi 6 (23′ st Gazzola 6); Piscopo 5 (9′ st La Gumina 6), Mancuso 6. In panchina: Perucchini, Provedel, Antonelli, Fantacci, Laribi, Merola, Cannavo’, Pirrello. Allenatore: Bucchi 6.

ARBITRO: Ayroldi 6.

RETI: 8′ pt Bajarami; 22′ pt Moscati; 16′ st Stulac; 51′ st aut. Veseli.

NOTE: giornata nuvolosa. Spettatori paganti 1.486, incasso di 10.692,20 euro, abbonati 2.644, quota di 24.841,95 euro. Ammoniti Balkovec, Pettinari, Scaglia. Angoli 5-3 per l’Empoli. Recupero: 0′; 6′.