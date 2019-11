Eurogol De Rossi, la Sicula si salva

Share Tweet Whatsapp Email

Gioca meglio la Sicula Leonzio, eppure trova il gol solo alla fine, dopo aver passato gran parte della partita in svantaggio in casa di un Picerno prudente. E’ De Rossi, con una botta pazzesca che tocca il palo ed entra in porta, a procurare il punto che permette alla squadra di Bucaro di abbandonare l’ultima posizione.

Sul campo sintetico martellato dalla pioggia i lentinesi subiscono l’1-0 con un contropiede fulminante: dal calcio d’angolo per la Sicula la palla arriva a Esposito che percorre tutto il campo e serve l’assist vincente a Santaniello. Sono passati 12 minuti. Ne trascorrono altri 4 e Palermo deve uscire infortunato: ce n’è abbastanza per scoraggiarsi, invece la Leonzio si butta in avanti e spaventa la difesa più volte con Maimone, arrivando vicina al pari in chiusura con Lescano (tiro a colpo sicuro sventato da Vrdoljak).

La pioggia nel secondo tempo non molla, ma nemmeno i lentinesi: ci provano Bariti (controllo sbagliato) e Riva (rovesciata fuori), finché all’80’ De Rossi indovina l’eurogol di destro. C’è ancora tempo e la Sicula non si ferma: in pieno recupero l’opportunità è colossale, ma Riva sul passaggio di Grillo calcia male.

PICERNO-S. LEONZIO 1-1 (1-0)

PICERNO (3-5-2): Pane 6; Priola 6.5, Fontana 6, Bertolo 6.5; Melli 6 (13′ st Guerra 5.5), Pitarresi 6.5, Vrdoljak 6.5, Calamai 6.5 (29′ st Kosovan 5, 40′ st Donnarumma sv), Vanacore 5.5; Esposito 6 (40′ st Nappello sv), Santaniello 6.5. In panchina: Cavagnaro, Lorenzini, Soldati, Caidi, Sambou, Montagno, Ruggieri, Calabrese. Allenatore: Giacomarro 6.

SICULA LEONZIO (4-3-1-2): Nordi 6; De Rossi 6.5, Petta 6, Sosa 6, Sabatino 6; Palermo 6 (16′ pt Vitale 7), Maimone 6, Megelaitis 6 (26′ st Ripa 6); Sicurella 6; Lescano 6 (26′ st Scardina 6), Bariti (11′ st Grillo 6). In panchina: Governali, Tafa, Cozza, Bollino, Terranova. Allenatore: Bucaro 6.

ARBITRO: Repace 6.

RETI: 12′ pt Santaniello, 35′ st De Rossi.

NOTE: spettatori paganti 359. Ammoniti: Fontana, Grillo, Scardina. Angoli: 10-3 per la Sicula Leonzio. Recupero: 2′, 4′.