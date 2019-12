Evacuo abbatte il Chievo

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Cade il Chievo in casa del Trapani che trova la prima vittoria in casa dopo una gara combattuta. Il primo tempo è totalmente a tinte granata, con i veronesi che non riescono a incidere. Biabiany è una spina nel fianco della difesa, ma il gol arriva dal lato opposto: Corapi dalla destra mette un delizioso cross al centro con Evacuo che insacca di testa.

Il secondo tempo inizia con il Chievo che prova a spingere e mettere in difficoltà il Trapani. La retroguardia siciliana però copre molto bene e non permette ai veronesi di essere pericolosi. Al 33′ del secondo tempo Cesar cade male dopo un fallo di Evacuo ed è costretto ad abbandonare il campo.

TRAPANI-CHIEVO 1-0

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Del Prete 6, Scognamillo 6.5, Fornasier 6.5, Grillo 6.5; Corapi 6.5 (27′ st Luperini 6), Taugourdeau 6, Moscati 6; Pettinari 6.5, Evacuo 7 (40′ st Colpani sv) Biabiany 6.5 (38′ pt Ferretti 6). In panchina: Dini, Stancampiano, Pagliarulo, Nzola, Minelli, Luperini, Cauz, Candela, Scaglia, Tulli. Allenatore: Baldini 6.5.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper 6.5; Dickmann 6, Vaisanen 6, Cesar 6, Cotali 5.5; Segre 5.5 (13′ st Bertagnoli 5.5), Esposito 5.5, Garritano 5 (26′ st Ceter 6); Vignato 6; Rodriguez 5 (1′ st Djordjevic 5.5) Meggiorini 5. In panchina: Pavoni, Nardi, Obi, Pucciarelli, Leverbe, Frey, Ceter, Brivio, Colley, Di Noia. Allenatore: Marcolini 5.5.

ARBITRO: Sozza 5.

RETE: 34′ pt Evacuo.

NOTE: giornata ventosa, campo sintetico; spettatori paganti 1.974, incasso 15.073,60 euro; abbonati 2.644, quota di 24.841,95 euro. Ammoniti: Scognamillo, Cesar. Angoli 8-1 per il Trapani. Recupero: 3′; 5′.