Catania, le notturne sono due

La Lega Pro ha divulgato il calendario dalla seconda alla diciannovesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Le partite si giocheranno la domenica, eccezion fatta per due turni infrasettimanali ed eventuali anticipi e posticipi.

Per quel che riguarda il Catania, curiosa la vicenda della gara interna con Monopoli, collocata inizialmente in diretta tv la sera di lunedì 3 febbraio, in concomitanza con i festeggiamenti della patrona della città, Sant’Agata.

Come anticipato, è arrivato, a tempo di record, l’immediato spostamento alla domenica (alle 17.30), disposto dalla Lega Pro per evitare inopportune sovrapposizioni.

Gli etnei disputeranno entrambi i turni infrasettimanali in trasferta: il 26 febbraio contro il Picerno e il 25 marzo contro la Sicula Leonzio.

Ecco il dettaglio completo del calendario dei rossazzurri: Francavilla-Catania 12 gennaio alle 15, Catania-Potenza 19 gennaio alle 15, Viterbese-Catania 26 gennaio alle 15, Catania-Monopoli 2 febbraio alle 17.30, Cavese-Catania 9 febbraio alle 17.30, Catania-Reggina 16 febbraio alle 15, Catania-Ternana 23 febbraio alle 15, Picerno-Catania 26 febbraio (mercoledì) alle 20.45, Catania-Vibonese 1 marzo alle 15, Bisceglie-Catania 8 marzo alle 15, Bari-Catania 15 marzo alle 15, Catania-Paganese 22 marzo alle 15, Leonzio-Catania 25 marzo (mercoledì) alle 20.45, Catania-Catanzaro 29 marzo alle 17.30, Casertana-Catania 5 aprile alle 15, Catania-Rieti 11 aprile (sabato) alle 15, Rende-Catania 19 aprile alle 15, Catania-Teramo 25 aprile (sabato) alle 15.