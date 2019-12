Teramo-Catania 1-1

Share Tweet Whatsapp Email

Teramo-Catania, formazioni ufficiali.

Teramo (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Iotti, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Santoro; Mungo, Bombagi; Martignago. In panchina Valentini, Lewandowski, Florio, Soprano, Angeletti, Viero, Minelli, Birligea, Magnaghi, Cappa. All. Tedino.

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Di Piazza. In panchina Martinez, Noce, Marchese, Biagianti, Bucolo, Llama, Barisic, Catania, Curiale, Sarno. All. Lucarelli.