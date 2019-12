Catanzaro-Catania 0-1

Share Tweet Whatsapp Email

Catanzaro-Catania, formazioni ufficiali.

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro, Riggio, Martinelli, Nicoletti, Statella, Maita, Tascone, De Risio, Favalli, Kanoute, Fischnaller. In panchina Mittica, Figliomeni, Elizalde, Risolo, Urso, Bayeye, Casoli, Di Livio, Giannone, Novello, Bianchimano, Mangni. All. Grassadonia

Catania (4-2-3-1): Martinez, Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto, Dall’Oglio, Rizzo, Biondi, Mazzarani, Di Molfetta, Curiale. In panchina Furlan, Noce, Saporetti, Marchese, Biagianti, Bucolo, Fornito, Llama, Barisic, Catania, Carboni, Sarno. All. Lucarelli.