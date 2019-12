Catania, straordinari in vista

Share Tweet Whatsapp Email

Un altro turno infrasettimanale per il Catania. La prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, in programma domenica e rinviata a causa della protesta della Lega Pro per i mancati provvedimenti in tema di defiscalizzazione, verrà recuperata mercoledì 22 gennaio.

In quella data, i rossazzurri riceveranno l’Avellino al Massimino. Il calcio d’inizio è stato fissato per le 18.30.

Si profila quindi un altro tour del force per gli etnei, che il mercoledì seguente saranno impegnati in Umbria contro la Ternana nella semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C. La sfida di ritorno con i rossoverdi si giocherà invece il 13 febbraio.