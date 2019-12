Trapani, botte di fine anno

Share Tweet Whatsapp Email

CROTONE – Chiusura d’anno col botto per il Crotone che con la vittoria sul Trapani si prende nove punti nelle ultime tre partite e rilancia le sue ambizioni. Gara sempre sotto controllo per i calabresi: la prima, doppia occasione d’oro arriva al 22′ con Mustacchio che prima colpisce al volo di destro chiamando Carnesecchi alla grandissima parata e poi, sulla respinta, colpisce di sinistro cogliendo in pieno il palo. Al 43′ tocca a Crociata, il cui destro a giro termina alto di un soffio.

La ripresa si apre col gol di Messias: al 3′ Crociata scodella al centro dell’area dove l’attaccante brasiliano prende il tempo a Grillo e Moscati e mette in rete di testa. Dall’altra parte Evacuo conclude fuori appena prima di essere sostituito.

Per il Crotone ci provano ancora Messias in contropiede e Mustacchio di sinistro, ma in entrambi i casi è Carnesecchi a metterci una pezza. Al 33′ è Mazzotta a regalare ai suoi il raddoppio insaccando di testa il cross dalla destra di Mustacchio. E al 38′ Simy chiude il match, segnando il rigore concesso per l’atterramento di Molina da parte di Pagliarulo.

CROTONE-TRAPANI 3-0

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Golemic 6.5, Marrone 6.5, Cuomo 6.5 (41′ st Bellodi sv); Molina 7, Gomelt 6.5 (29’st Mazzotta 7), Barberis 7.5, Crociata 7.5, Mustacchio 7; Messias 7.5 (40′ st Zak sv), Simy 7.5. In panchina: Festa, Curado, Gigliotti, Nalini, Vido, Itrak, Rodio, Evan’s, Rutten. Allenatore: Stroppa 7.

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi 6; Candela 6, Fornasier 5, Pagliarulo 5, Grillo 5; Luperini 6, Corapi 6 (29′ st Scaglia 5.5), Moscati 5.5; Colpani 5 (18′ st Aloi 5.5); Evacuo 5 (11’st Biabiany 5), Pettinari 5. In panchina: Dini, Bruno, Da Silva, Minelli, Cauz, Tulli, Canino. Allenatore: Castori 5.5.

ARBITRO: Maggioni 5.5.

RETI: 3′ st Messias, 33′ st Mazzotta, 38′ st Simy (rig).

NOTE: pomeriggio freddo e piovoso, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 1.841, incasso di 11.892 euro; abbonati 4.299, quota 28.378 euro. Ammoniti Fornasier, Simy, Messias, Pagliarulo. Angoli 5-0 per il Crotone. Recupero: 1′; 4′.