Share Tweet Whatsapp Email

Catania lascia il Catania. La società rossazzurra continua a sfoltire l’organico e congeda Emanuele Catania, trasferitosi alla Sicula Leonzio a titolo definitivo.

La cessione del trequartista etneo segue quelle di Llama, Rossetti e Bucolo, quest’ultimo anch’egli passato ai lentinesi.

L’esperienza di Catania in maglia rossazzurra si conclude con 13 presenze (10 in campionato e 3 nella Coppa Italia), un gol (nel 4-1 a Rieti) e due assist (entrambi al debutto in C ad Avellino).

Protagonista di un avvio di stagione positivo, Catania ha pagato l’infortunio patito nella sconfitta di Potenza, in occasione della quale era stato il migliore dei suoi: una frattura del quarto e quinto metatarso del piede sinistro che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.