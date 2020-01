Catania, il comitato si fa avanti

Share Tweet Whatsapp Email

Un altro step è stato compiuto. Il “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio” ha inviato, come annunciato, la manifestazione d’interesse per l’acquisto del club etneo.

Il passaggio formale è stato confermato da una nota dello stesso comitato: “Lo studio legale Castelli e lo studio Paladino, su incarico del Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto del Calcio Catania, rendono noto di aver inviato alle 19.50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione di interesse”.

Si attendono, adesso, riscontri dalla società rossazzurra per avviare una trattativa vera e propria.