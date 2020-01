Vicente è rossazzurro

Share Tweet Whatsapp Email

Un arrivo dopo tante partenze. Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio di Bruno Leonardo Vicente, centrocampista brasiliano proveniente dalla Juve Stabia: contratto sino a giugno 2021.

Vicente, 30 anni, nato a Cruzeiro do Sul, in carriera ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia (26 presenze) e nel 2009-10 con il Portogruaro.

Cresciuto in patria nel settore giovanile della Figueirense e con il Campo Grande, il nuovo acquisto degli etnei ha debuttato tra i professionisti in Italia con il Treviso, in B, per poi passare, sempre tra i cadetti, al Padova, squadra con la quale è giunto sino alla finale dei play off per la promozione in A nel 2011.

Vicente ha giocato anche in C con Como, Akragas e Melfi, nella massima serie in Bulgaria, con il Botev Vraca, ed in Slovenia, vincendo una coppa nazionale con l’Nd Gorica nel 2013-14.

Il centrocampista brasiliano, che nella stagione in corso era finito ai margini della Juve Stabia non scendendo mai in campo, ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni a Torre del Grifo.