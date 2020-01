Finaria: “Dateci nomi e garanzie”

Share Tweet Whatsapp Email

Nel giorno in cui archivia Follieri, il Catania risponde alla manifestazione d’interesse presentata ieri dal “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio” chiedendo, attraverso un comunicato, nomi e garanzie economiche per avviare l’eventuale trattativa vera e propria.

“Con riferimento alla manifestazione d’interesse non vincolante pervenuta da parte del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio” ed ai fini dell’esame della stessa – si legge nella nota – Finaria comunica di aver conferito allo studio legale Gitto e allo studio legale GOP mandato per richiedere di specificare l’elenco nominativo dei soggetti interessati all’acquisizione delle quote azionarie della società Calcio Catania S.p.A. e, secondo quanto già delineato nel comunicato stampa diffuso dal Calcio Catania martedì 3 dicembre 2019 in merito ad analoga manifestazione, di fornire una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano, condizione essenziale comprovante l’effettiva capacità economico-finanziaria dei soggetti in questione”.