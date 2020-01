Leonzio, ceduti Megelaitis e Ripa

Share Tweet Whatsapp Email

Due partenze per la Sicula Leonzio. La società lentinese ha ceduto il centrocampista Linas Megelaitis al Gubbio.

Il lituano, che ha collezionato 23 presenze nella sua esperienza in bianconero, passa alla formazione umbra a titolo definitivo.

Stessa formula di trasferimento per Francesco Ripa. L’attaccante ex Catania va all’Az Picerno dopo aver totalizzato 21 presenze in bianconero nell’arco di due stagioni.

In entrata, dopo aver prelevato Bucolo e Catania dal Catania, la società lentinese sta per chiudere con Lia, laterale destro della Juve Stabia.