La Sicula richiama Grieco

Share Tweet Whatsapp Email

La Sicula Leonzio fa marcia indietro. In grave crisi di risultati e penultima in classifica, la società lentinese ha esonerato il tecnico Giovanni Bucaro e richiamato al suo posto Vito Grieco, sollevato dall’incarico lo scorso ottobre dopo 13 giornate.

L’allenatore palermitano paga il cattivo rendimento di una squadra che durante la sua gestione, durata dieci turni, ha collezionato una sola vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte. Bucaro, esonerato dopo il ko interno col Teramo, lascia il club bianconero insieme l’allenatore in seconda Carlo Ricchetti.

Toccherà a Grieco, richiamato con il vice Luca Salvalaggio, provare a salvare una formazione che se non fosse per i cinque punti di penalizzazione inflitti al Rieti sarebbe in coda alla graduatoria, staccata di tre lunghezze dal penultimo posto.