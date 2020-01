“Pec inviata”

Share Tweet Whatsapp Email

Tempistica rispettata. Come annunciato lo scorso venerdì, il “Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio” ha presentato entro i sette giorni previsti la documentazione richiesta dalla società rossazzurra per poter aprire una trattativa riguardo alla cessione del club.

“Lo studio Paladino e lo studio legale Castelli, che rappresentano il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’, rendono noto – si legge nella nota diffusa in serata – che in data odierna e precisamente alle ore 19 è stata inviata allo studio dell’avvocato Giuseppe Gitto, designato da Finaria come referente per l’avvio della trattativa, la Pec contenente i documenti richiesti dal Catania Calcio secondo la vigente normativa Figc in merito all’acquisizione di quote di società professionistiche”.

“Il comitato, inoltre, intende precisare come le uniche comunicazioni e le uniche notizie reali siano quelle che provengono dagli studi Paladino e Castelli. Quanto riportato negli ultimi giorni da alcune testate giornalistiche non rappresenta in alcun modo la realtà”.

La palla passa adesso nuovamente al Catania, che dovrà pronunciarsi sulla possibilità di aprire una trattativa.