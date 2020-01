Pettinari tira su il Trapani

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Si tira su il Trapani: 3-1 all’Ascoli con un Pettinari scatenato. Al primo affondo l’attaccante colpisce: cross di Biabiany, sul tiro di Luperini la difesa respinge e la punta granata segna di piatto.

Il pareggio dell’Ascoli arriva con Morosini, alla sua prima apparizione con la maglia bianconera: riceve palla in area da Da Cruz, aggiusta la mira e spara, battendo Carnesecchi.

Nella ripresa Moscati dalla fascia destra calibra un assist perfetto: Pettinari raddoppia. Subito dopo granata in dieci per l’espulsione di Grillo (doppia ammonizione). L’Ascoli insiste ma il Trapani trova la zampata per chiudere la partita: Taugourdeau tira, Brlek devia il pallone e Luperini si fa trovare pronto per il 3-1 che fa felice il Provinciale.

TRAPANI-ASCOLI 3-1

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi 6; Scognamillo 6, Strandberg 6.5, Buongiorno 6; Moscati 6.5, Luperini 6.5, Taugourdeau 7, Colpani 6 (17′ st Coulibaly 6.5), Grillo 5.5; Biabiany 5.5 (25′ Dalmonte 6), Pettinari 8 (44′ st Evacuo sv). In panchina: Dini, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Minelli, Candela, Scaglia, Dalmonte. Allenatore: Castori 7.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 6; Gerbo 6, Gravillon 5.5, Valentini 5.5, Padoin 5.5; Cavion 6, Piccinocchi 5.5 (22’st Beretta 5.5), Brlek 5.5 (42′ st Costa Pinto sv); Morosini 6.5 (38′ st Matos sv); Scamacca 6, Da Cruz 5.5. In panchina: Lanni, Novi, Ferigra, Scorza, Maurizii, Pinho, De Alcantara, Covic. Allenatore: Zanetti 5.5.

ARBITRO: Camplone 5.5.

RETI: 6′ pt Pettinari, 32′ pt Morosini, 21′ st Pettinari, 36′ st Luperini.

NOTE: giornata serena, campo sintetico, spettatori paganti 1.652, incasso 10.842,40 euro abbonati 2.670, quota di 25.057,95 euro. Espulsi al 7′ st Grillo per somma di ammonizioni, al 49′ st Da Cruz per condotta violenta. Ammoniti Gerbo, Biabiny, Grillo, Cavion, Piccinocchi, Luperini. Angoli 5-5 per l’Ascoli. Recupero: 1′; 4′.