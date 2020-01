Saporetti torna ai box

Share Tweet Whatsapp Email

Il Catania perde nuovamente Lorenzo Saporetti. Rivistosi all’opera nel secondo tempo della partita casalinga col Potenza dopo quasi tre mesi di assenza, il difensore è rimasto in campo appena 17 minuti prima di infortunarsi nuovamente.

Saporetti ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha obbligato a restare a riposo alla ripresa degli allenamenti, ricominciati già oggi in vista del recupero di mercoledì al Massimino con l’Avellino.

L’ex Renate contro gli irpini non ci sarà mentre tornerà tra i convocati Marchese, che ha smaltito un attacco influenzale.

Da verificare, in funzione del mercato, la posizione di Di Piazza, lasciato in panchina domenica perché ritenuto da Lucarelli distratto dalle voci su una possibile partenza, e di Dall’Oglio, per il quale si è fatto avanti il Livorno.