Dall’Oglio e Di Piazza a casa

Share Tweet Whatsapp Email

Il mercato aperto si ripercuote sulle scelte di Cristiano Lucarelli. Il tecnico del Catania non ha convocato Jacopo Dall’Oglio e Matteo Di Piazza per il recupero infrasettimanale contro l’Avellino in programma mercoledì, alle 15, al Massimino.

Dall’Oglio e Di Piazza sono al centro di trattative con Livorno e Catanzaro e l’allenatore, di concerto con il club, ha preferito lasciarli a casa. Out pure Saporetti, infortunatosi alla caviglia sinistra nel corso del match col Potenza.

In gruppo Marchese e Distefano, quest’ultimo reduce da alcuni giorni a Roma, dove si è allenato con la Lazio Primavera in attesa che venga perfezionato il suo trasferimento.