Catania, serve un centrale

Emergenza in difesa per il Catania. A Viterbo gli etnei si ritroveranno senza tre dei quattro difensori centrali attualmente in organico.

Tommaso Silvestri e Andrea Esposito sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata nel recupero infrasettimanale contro l’Avellino: entrambi erano diffidati e dunque dovranno saltare il prossimo incontro.

L’unico centrale di ruolo a disposizione di Lucarelli per domenica resta Mbende visto che Saporetti è infortunato (distorsione a una caviglia) nonché possibile partente.

Per colmare la lacuna, la dirigenza sta provando ad accelerare le trattative che dovrebbero portare in maglia rossazzurra un altro difensore centrale.

Una pista porta ad Andrea Signorini, 29 anni, in forza al Catanzaro, club al quale è appena approdato Di Piazza e possibile nuova destinazione anche di Giuseppe Rizzo.

Si valuta pure Erick Ferigra, 20 anni, nato in Ecuador, attualmente tesserato con l’Ascoli (solo tre presenze con i marchigiani nella stagione in corso) ma il cui cartellino è di proprietà del Torino.

Intanto, manca solo l’ufficialità per l’ingaggio del centrocampista congolese Luzayadio Bangu, 22enne congolese prelevato dal Gubbio e già arrivato in città (come testimoniato da una foto postata nel pomeriggio sul proprio profilo Instagram).