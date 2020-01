Catania, si sblocca Salandria

Share Tweet Whatsapp Email

Francesco Salandria è un giocatore del Catania. Quando la situazione sembrava destinata a protrarsi sino agli ultimi giorni di mercato, ecco giungere la svolta che sblocca l’impasse.

Il 24enne di Trebisacce lascia la Reggina, con la quale era sorto un contenzioso per la buonuscita da riconoscere al centrocampista, e si trasferisce a titolo definitivo agli etnei, che lo seguivano da diverse settimane.

Cresciuto nel settore giovanile del club amaranto, Salandria ha esordito in Serie B nel 2014 e in Lega Pro nel 2015. Il nuovo acquisto del rossazzurri ha poi indossato le maglie di Akragas, Matera e nuovamente Reggina totalizzando 152 presenze e 3 gol in Serie C.

Mediano polivalente, in grado di occupare tutti i ruoli del centrocampo, Salandria quest’anno è stato poco impiegato dal tecnico della Reggina, Toscano, raggranellando appena 5 presenze (solo una da titolare) per un totale di 206 minuti.

Salandria, che avrà il numero 16, ha al suo attivo anche una gara con la nazionale Under 18 (Italia-Montenegro 1-0, nel 2013).