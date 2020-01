Sicula: preso Fasan, via Petta

Share Tweet Whatsapp Email

Un arrivo e una partenza in casa Sicula Leonzio. La società lentinese ha ingaggiato a titolo definitivo il portiere Leonardo Fasan.

Nato a San Vito al Tagliamento nel ’94, l’estremo difensore friulano è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese e ha poi militato nel campionato scozzese.

Il nuovo acquisto dei bianconeri è stato il terzo portiere della prima squadra del Celtic Glasgow prima di andare in prestito al Port Vale in Ligue One nella stagione 2016/17. Fasan ha inoltre difeso i pali del Bury, del Kilmarnock e del Falkirk.

La società lentinese ha già ottenuto il transfer per il giocatore, che quindi sarà regolarmente disponibile per il posticipo di lunedì col Catanzaro.

Lascia la Sicula, invece, Andrea Petta, ceduto a titolo definitivo alla Casertana. Il difensore palermitano, 27 anni, nella stagione in corso ha collezionato 19 presenze e una rete in maglia bianconera.