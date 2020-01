Palermo, basta uno Sforzini

Share Tweet Whatsapp Email

Vincono sia il Palermo sia il Savoia e resta tutto invariato al vertice del girone I di serie D dopo la quarta giornata di ritorno. I rosanero mantengono i cinque punti di vantaggio sui campani vincendo 1-0 in casa del Marina di Ragusa grazie a un gol di Sforzini.

Nel primo tempo comincia meglio il Marina di Ragusa che colpisce un palo con una punizione da centrocampo di Mistretta che stava per sorprendere Pelagotti fuori dai pali. Ma è l’unico acuto dei padroni di casa. Il Palermo tiene palla costantemente, attacca e sfiora il gol in diverse occasioni, in particolare al 35′ con una conclusione dalla distanza di Lancini che stava per sorprendere Pellegrino, tradito dal sole.

Nel secondo tempo al 7′ il Palermo sblocca il match con Sforzini che su assist di Langella, dimenticato dalla retroguardia ragusana, stoppa il pallone e con il destro supera Pellegrino.

Anche il Savoia fa bottino pieno in trasferta andando a vincere a Marsala: per i bianconeri un gol per tempo di Osuji al 30′ del primo tempo e di Chironi al 35′ della ripresa.

Vince anche la terza forza del girone, l’Fc Messina, prossimo avversario del Palermo domenica prossima al Barbera: i giallorossi si aggiudicano nettamente il derby con il Biancavilla per 3-0 con gol al 16′ di Coria su calcio di rigore, al 34′ di Bevis e al 10′ della ripresa di Marchetti.

Altro derby siciliano con il Troina che supera 2-1 l’Acireale: in vantaggio gli acesi al 12′ con Ba, quindi nella ripresa la rimonta dei padroni di casa che pareggiano all’11’ con Saba su rigore ed effettuano il sorpasso al 40′ grazie a Camacho.

Al Dino Liotta il Licata si aggiudica il match con la Palmese, sempre ultima in classifica: decide il gol di Manfrè al 3′ della ripresa. Pareggia l’Acr Messina in casa del Castrovillari: al 6′ della ripresa Barilaro porta vanti i calabresi, ma nel finale salgono in cattedra i giallorossi di Karel Zeman che al 42′ sbagliano un rigore con Crucitti, ma che in pieno recupero al 48′ pareggiano con lo stesso Crucitti.