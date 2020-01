Catania due giorni in ritiro

Share Tweet Whatsapp Email

Due giorni in ritiro per preparare la sfida con la Ternana.

Dopo la partita di campionato persa a Viterbo, il Catania è rimasto fuori sede trasferendosi ad Attigliano, piccolo centro umbro dove gli etnei si sono sistemati in vista della semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì alle 15 al Liberati.

Lucarelli ha diviso i 20 convocati in due gruppi: lavoro leggero per chi ha giocato domenica, esercitazioni tattiche seguite da cross e conclusioni in porta per gli altri. Martedì mattina, alle 10.30, è prevista la seduta di rifinitura.

Per la sfida con gli umbri, rispetto a quella con la Viterbese, il tecnico livornese recupera Esposito, indisponibile in campionato per squalifica ma utilizzabile in Coppa Italia.

Intanto, si è arenata la trattativa per ingaggiare Luzayadio Bangu. Il trasferimento del centrocampista congolese, giunto a Catania giovedì scorso, non si farà.