Ternana-Catania 2-0

Ternana-Catania, formazioni ufficiali.

Ternana (4-3-2-1): Marcone; Nesta, Diakhité, Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti, Palumbo; Furlan, Torromino; Ferrante. In panchina Iannarilli, Tozzo, Parodi, Suagher, Sini, Mammarella, Paghera, Damian, Onesti, Niosi, Marilungo, Partipilo. All. Gallo.

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Salandria, Rizzo; Di Molfetta, Curcio, Manneh; Barisic. In panchina Furlan, Pino, Marchese, Biondi, Vicente, Biagianti, Mazzarani, Sarno, Di Stefano. All. Lucarelli.