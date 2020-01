Carboni-Inter, Distefano-Lazio

Share Tweet Whatsapp Email

Due giovani punte in uscita per fare cassa. Il Catania saluta Franco Carboni e Gianmarco Distefano.

Carboni, figlio dell’ex centrocampista rossazzurro Ezequiel, è stato ceduto a titolo definitivo all’Inter. L’attaccante argentino, classe 2003, si è messo in luce nella formazione Berretti totalizzando 11 presenze e 5 reti nella stagione in corso.

Distefano, 19 anni, passa invece alla Lazio a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto e messosi in luce nel vivaio rossazzurro, l’attaccante etneo lascia il Catania dopo tre apparizioni stagionali in prima squadra, tutte da subentrante