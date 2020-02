Trapani, tre sberle

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Il Trapani crolla in casa. Al Provinciale i granata cedono per 3-0 al Cittadella, che torna alla vittoria dopo oltre un mese.

I padroni di casa iniziano bene con due occasioni per Biabiany e Scognamillo, ma sono gli ospiti a trovare la rete che sblocca la gara: Rizzo mette in mezzo dal lato sinistro, Proia anticipa i difensori e insacca.

La ripresa si apre con il raddoppio di Diaw, nato da una palla persa a centrocampo da Coulibaly e dal successivo assist di Proia.

A chiudere i conti nel finale è Pavan, che raccoglie un cross di Rosafio e sigla il tris.

TRAPANI-CITTADELLA 0-3

Trapani (3-5-2): Carnesecchi 6; Strandberg 5, Fornasier 5, Scognamillo 5; Del Prete 5.5 (26′ st Kupisz 5.5), Colpani 5.5 (1′ st Coulibaly 5), Taugourdeau 5, Luperini 4.5, Grillo 5; Dalmonte 5 (1′ st Pettinari 5), Biabiany 6. In panchina: Kastrati, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Evacuo, Odjer, Scaglia, Piszczkek, Pirrello. Allenatore: Castori 5

Cittadella (4-3-1-2): Paleari 6; Mora 6, Frare 6, Perticone 6.5, Rizzo 6; Proia 7 (33′ st Pavan 6.5), Iori 6, Branca 6.5; Luppi 6 (33′ st Panico sv); Diaw 6.5 (38′ st Rosafio 6), Stanco 6. In panchina: Maniero, Bussaglia, De Marchi, Gargiulo, Ventola, Rosa. Allenatore: Venturato 7

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina 6

Reti: 25′ pt Proia, 9′ st Diaw, 42′ st Pavan.

Note: spettatori paganti 1.962, incasso 13.058,00 euro, abbonati 2.670, quota di 25.057,95 euro. Ammoniti: Branca, Grillo, Perticone, Proia, Biabiany, Scognamillo. Angoli 5-4 per il Trapani. Recupero: 1′; 4′.