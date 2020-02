Fort Leonzio resiste

Share Tweet Whatsapp Email

La Sicula resiste a sorpresa sul campo della seconda in classifica e strappa un punto: 0-0 a Terni per la squadra di Grieco, un pareggio che dà coraggio per la rincorsa alla salvezza.

E’ un monologo degli umbri, che cominciano a impensierire Adamonis con Defendi dopo un quarto d’ora: il portiere si ritrova l’avversario a tu per tu e riesce a toccargli il pallone. Palermo e Damian lasciano già a metà tempo per infortunio, mentre la Ternana ci riprova con Palumbo e Vantaggiato.

Nella ripresa la pressione aumenta, ma nella frenesia degli attacchi nessuno riesce a impegnare Adamonis al di là di qualche tiro bloccato. La Sicula non si affaccia quasi mai in avanti, stringe i denti e porta a casa uno 0-0 insperato.