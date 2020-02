Vandali sul bus del Monopoli

Share Tweet Whatsapp Email

La vigilia di Catania-Monopoli viene turbata da un brutto episodio, denunciato stamane dal club pugliese.

A poche ore dalla sfida che opporrà al Massimino la squadra di Lucarelli a quella di Beppe Scienza, la società biancoverde ha divulgato stamane un comunicato nel quale “informa che nella notte, nella città di Catania, il nostro pullman è stato vittima di atti vandalici ed intimidatori da parte di facinorosi, che si sono introdotti all’interno del mezzo recando numerosi danni. La società ha già denunciato l’episodio alle autorità competenti per far luce su quanto accaduto”.

Il Monopoli ha raggiunto ieri Catania sistemandosi in un albergo della zona nord della città. L’autista ha parcheggiato il pullman in una zona adiacente alla struttura e stamattina l’ha ritrovato danneggiato: nella notte qualcuno è salito sul mezzo rubando alcune borse, provando a forzare un piccolo vano portavalori senza comunque riuscire ad aprirlo e vandalizzandolo in più punti.

Come annunciato dal club biancoverde, è stata sporta denuncia alle autorità competenti.