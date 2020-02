Cavese-Catania 0-0

Share Tweet Whatsapp Email

Cavese-Catania, formazioni ufficiali

Cavese (4-4-2): Bisogno; Nunziante, Matino, Marzorati, Ricchi; Spaltro, Matera, Lulli, Sainz Maza; Cesaretti, Germinale. In panchina Abibi, D’Andrea, Polito, Marzubio, Bada, Castagna, De Luca, Bulevardi, Favasuli, Di Roberto, Cernaz, Russotto. All. Campilongo.

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Biagianti; Barisic, Curcio, Biondi; Mazzarani. In panchina Martinez, Esposito, Marchese, Di Grazia, Vicente, Welbeck, Capanni, Beleck, Manneh. All. Lucarelli.