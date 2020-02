Segna Lescano, colpaccio Sicula

Share Tweet Whatsapp Email

Colpaccio e aggancio. Il gol di Lescano nel finale vale per la Sicula i tre punti sul campo del Bisceglie, ora appaiato in classifica dai lentinesi al terzultimo posto. La squadra di Grieco tiene botta e quando gli avversari rimangono in dieci a mezz’ora dalla fine si affaccia in avanti approfittando di un errore difensivo per sbancare il campo di Monopoli, dove i pugliesi sono stati costretti a trasferirsi per lavori in corso nel proprio stadio.

Prima occasione vera al minuto 19: Adamonis sventa l’incursione di Montero. Bisceglie più attivo, ma nel finale di tempo e all’inizio della ripresa la Leonzio è meno timida: ci provano Bucolo e Provenzano da lontano, nessun risultato.

Al 64′ arriva l’espulsione di Karkalis: simulazione in area e doppio giallo. La Sicula aumenta la pressione e sblocca la partita al 79′: Catania si fa parare il tiro, Lescano insacca. I ragazzi di Mancini si buttano in avanti, ma la porta negli ultimi minuti non la vedono mai.